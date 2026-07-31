Польські F-16 перехопили російський літак над Балтійським морем

У п’ятницю Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в X, передає "Європейська правда".

31 липня польські винищувачі F-16 перехопили літак-розвідник РФ, який рухався з порушенням правил польоту. Перехоплення відбулося до полудня за 40 кілометрів на північ від польського міста Колобжег.

Як повідомив міністр оборони, літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому порушення повітряного простору Польщі не відбулося.

"Збройні сили Республіки Польща безперервно стежать за ситуацією та рішуче реагують на дії Російської Федерації, залишаючись у тісній співпраці з союзниками з НАТО. Безпека повітряного простору залишається нашим найвищим пріоритетом", – наголосив Косіняк-Камиш.

16 липня польська авіація третій день поспіль підіймалася для перехоплення російських військових літаків.

15 липня Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

14 липня пара польських винищувачів перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.