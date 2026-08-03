Польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який летів над міжнародними водами Балтійського моря без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За даними міністра, інцидент стався близько полудня приблизно за 60 кілометрів на північний захід від міста Леба на узбережжі Балтійського моря.

Для перехоплення російського літака, який перебував у міжнародному повітряному просторі, були підняті два польські винищувачі, що несли чергування.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що порушення повітряного простору країни не було.

"Літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером", – зазначив він.

Косіняк-Камиш додав, що Польща постійно стежить за ситуацією в регіоні Балтійського моря та вживає необхідних заходів для захисту повітряного простору і державного кордону.

Зазначимо, 31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.