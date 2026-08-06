У США бачать покращення обміну розвідданими з Україною

За словами досвідчених спостерігачів за ситуацією в Україні, обмін розвідданими між США та Україною повернувся до попереднього високого рівня – це є довгоочікуваним поштовхом у критичний момент для українських військових дій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Сенатор Марк Ворнер (демократ від штату Вірджинія), впливовий член комітету з розвідки та давній прихильник збільшення допомоги США Україні, заявив, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими – і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні з Москвою.

"Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася", – сказав він, додавши, що використання Україною безпілотників та ракет великої дальності дозволило їй завдавати ударів углиб російської території та зміцнити свої позиції.

Сенатори-республіканці Джон Корнін, ще один член комітету з розвідки, та Роджер Вікер, який очолює сенатський комітет з питань збройних сил, погодилися, що обмін розвідданими між США та Україною посилився у стратегічно важливий момент.

"Схоже, що саме так", – сказав Корнін. "Усі люблять переможців, і, здається, Україна переломила хід подій", – додав він.

Сенатор Тім Кейн (демократ від штату Вірджинія), член комітету з питань збройних сил від Демократичної партії, повідомив, що він також помітив ознаки більш тісної взаємодії між Україною та США.

"Я був в Україні у квітні 2025 року і знову побував там у липні 2026 року. І я відчуваю більшу впевненість у нашій взаємодії", – сказав Кейн.

Білий дім не надав деталей щодо того, чи розширилися його відносини з Україною в сфері обміну розвідданими, хоча й наголосив, що Трамп зосереджений на сприянні припиненню війни.

Разом з тим, за інформацією FT, президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.

Як відомо, також Трамп "дав задню" після позитивних натяків на те, що може надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. Американський президент каже, що ще не ухвалив остаточного рішення.