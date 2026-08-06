В США отмечают улучшение обмена разведданными с Украиной

По словам опытных наблюдателей за ситуацией в Украине, обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежнему высокому уровню – это долгожданный импульс в критический момент для украинских военных действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), влиятельный член комитета по разведке и давний сторонник увеличения помощи США Украине, заявил, что видит признаки улучшения соглашения об обмене разведданными – и считает, что это помогло Киеву получить преимущество в войне с Москвой.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась", – сказал он, добавив, что использование Украиной беспилотников и ракет большой дальности позволило ей наносить удары вглубь российской территории и укрепить свои позиции.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин, еще один член комитета по разведке, и Роджер Викер, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, согласились с тем, что обмен разведданными между США и Украиной усилился в стратегически важный момент.

"Похоже, что именно так", – сказал Корнин. "Все любят победителей, и, кажется, Украина переломила ход событий", – добавил он.

Сенатор Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния), член Комитета по вооруженным силам от Демократической партии, сообщил, что он также заметил признаки более тесного взаимодействия между Украиной и США.

"Я был в Украине в апреле 2025 года и снова побывал там в июле 2026 года. И я чувствую большую уверенность в нашем взаимодействии", – сказал Кейн.

Белый дом не предоставил подробностей о том, расширились ли его отношения с Украиной в сфере обмена разведданными, хотя и подчеркнул, что Трамп сосредоточен на содействии прекращению войны.

Вместе с тем, по информации FT, президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в его просьбе о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков к Patriot, объясняя это собственными потребностями США на Ближнем Востоке.

Как известно, Трамп также "сдал позиции" после позитивных намеков на то, что может предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Американский президент заявляет, что еще не принял окончательного решения.