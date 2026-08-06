47% поляків схвалюють діяльність Навроцького на міжнародній арені

Майже половина поляків позитивно ставляться до того, як президент Кароль Навроцький діє на міжнародній арені.

Такими є результати опитування SW Research для Onet, передає "Європейська правда".

Як зазначається, особливо помітною є активність Навроцького у польсько-американських відносинах. Що стосується співпраці з урядом у сфері зовнішньої політики, то вона інколи буває складною, оскільки президент і прем’єр-міністр мають діаметрально протилежні погляди на багато питань – наприклад, щодо Європейського Союзу та його енергетичної й кліматичної політики.

47% респондентів позитивно оцінюють те, як Кароль Навроцький представляє Польщу на міжнародній арені. Негативно його дії оцінюють 34,9% опитаних. 18,1% не мають чіткої позиції з цього питання.

6 серпня виповнюється рік від перебування Навроцького на посаді президента.

38,6% опитаних заявили, що підтримали б нинішнього главу держави на переобрання. 45% респондентів не мали б наміру підтримати його кандидатуру. 16,4% учасників опитування не мають думки з цього приводу.

Інше опитування показало, що позиція президента Польщі Кароля Навроцького щодо України отримала більшу підтримку поляків, ніж політика на цьому напрямку уряду на чолі з Дональдом Туском.

Як повідомлялося, Польща розділилася у питанні подальшої військової підтримки України, а більшість її громадян виступає проти вступу України до Європейського Союзу.