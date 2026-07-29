Опитування: понад половина поляків виступає проти вступу України до ЄС

Польща розділилася у питанні подальшої військової підтримки України, а більшість її громадян виступає проти вступу України до Європейського Союзу.

Про це свідчить опитування, проведене компанією Opinia24, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Результати опитування свідчать, що 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання УПА, тоді як 41% переконані, що підтримку слід продовжувати.

Також більшість респондентів підтримали рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Такий крок схвалили 55% опитаних, тоді як 27% висловилися проти.

Понад половина респондентів (54%) заявили, що їхнє ставлення до українців не змінилося з початку повномасштабної війни Росії проти України, однак 36% зазначили, що воно стало гіршим.

Лише 3% сказали, що ставляться до українців краще.

Також опитування свідчить, що ще більш критично поляки налаштовані щодо європейської інтеграції України. Проти підтримки вступу України до ЄС висловилися 52% опитаних, тоді як 33% підтримують таку перспективу.

Найбільший консенсус серед респондентів стосується можливої участі польських військових у післявоєнній місії в Україні. Проти відправлення польських військ для контролю за дотриманням припинення вогню виступили 65% учасників опитування, тоді як підтримують таку ідею лише 18%.

Опитування Opinia24 було проведене 13–15 липня 2026 року серед 1000 повнолітніх громадян Польщі.

Варто нагадати, що нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.

У зв’язку із цим нападом польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького "з проханням перервати своє мовчання щодо цього".

А речник уряду Польщі Адам Шлапка пов’язав зростання випадків насильства щодо українців із риторикою та діями політиків правого спрямування.