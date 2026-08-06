47% поляков одобряют деятельность Навроцкого на международной арене

Почти половина поляков положительно оценивает то, как президент Кароль Навроцкий действует на международной арене.

Таковы результаты опроса SW Research для Onet, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, особенно заметна активность Навроцкого в польско-американских отношениях. Что касается сотрудничества с правительством в сфере внешней политики, то оно порой бывает сложным, поскольку президент и премьер-министр придерживаются диаметрально противоположных взглядов по многим вопросам – например, в отношении Европейского Союза и его энергетической и климатической политики.

47% респондентов положительно оценивают то, как Кароль Навроцкий представляет Польшу на международной арене. Негативно его действия оценивают 34,9% опрошенных. 18,1% не имеют четкой позиции по этому вопросу.

6 августа исполняется год с момента вступления Навроцкого в должность президента.

38,6% опрошенных заявили, что поддержали бы нынешнего главу государства на переизбрание. 45% респондентов не намерены поддерживать его кандидатуру. 16,4% участников опроса не имеют мнения по этому поводу.

Другой опрос показал, что позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины получила большую поддержку поляков, чем политика в этом направлении правительства во главе с Дональдом Туском.

Как сообщалось, Польша разделилась в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины, а большинство ее граждан выступает против вступления Украины в Европейский Союз.