У Німеччині тривають пошуки уламків ще одного дрона в аеропорту Лейпцига

Міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Дрон, оснащений вибуховим пристроєм, було виявлено на південній злітно-посадковій смузі в ніч проти середи. За даними джерел у службах безпеки, він перебував поблизу українського транспортного літака "Ан-124".

Другий, ймовірно неідентифікований, літаючий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком після того, як останній перервав посадку через закриття злітно-посадкової смуги.

За повідомленнями, після приземлення в Ганновері на вантажному літаку було виявлено незначні пошкодження. Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер заявив, що тривають пошуки уламків можливого другого дрона.

За словами представника Управління кримінальної поліції землі Саксонії, пошук другого неідентифікованого об’єкта має поновитися у четвер вранці.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що дрон із вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає "новий рівень небезпеки" для країни, а інцидент розглядається як "сценарій гібридної загрози".

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.