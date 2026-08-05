У Німеччині дрон із вибухівкою біля українського літака знешкоджував робот-сапер
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Новини — Середа, 5 серпня 2026, 17:30 —
Новини — Середа, 5 серпня 2026, 17:30 —
У Німеччині розповіли, як вилучили дрон із вибуховим пристроєм, який раніше виявили в аеропорту "Лейпциг/Галле" біля українського літака.
Про це повідомили правоохоронці, пише The Guardian, передає "Європейська правда".
Як зазначається, німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.
Наразі антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена розслідує інцидент.
Раніше стало відомо, що німецька поліція проводить розслідування у зв’язку з підозрілим предметом, виявленим у середу поруч зі злітно-посадковою смугою аеропорту "Лейпциг/Галле", що призвело до зупинки роботи летовища.
У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.
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