У Німеччині дрон із вибухівкою біля українського літака знешкоджував робот-сапер

У Німеччині розповіли, як вилучили дрон із вибуховим пристроєм, який раніше виявили в аеропорту "Лейпциг/Галле" біля українського літака.

Про це повідомили правоохоронці, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.

Наразі антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена розслідує інцидент.

Фото: dpa

Фото: dpa

Раніше стало відомо, що німецька поліція проводить розслідування у зв’язку з підозрілим предметом, виявленим у середу поруч зі злітно-посадковою смугою аеропорту "Лейпциг/Галле", що призвело до зупинки роботи летовища.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.