Глава МВС Німеччини про дрон у Лейпцигу: це новий сценарій гібридної загрози

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент із дроном з вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає "новий рівень небезпеки" для країни і розглядається як "сценарій гібридної загрози".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Міністр виступив перед журналістами в аеропорту "Лейпциг/Галле" після того, як перервав свою літню відпустку, щоб повернутися до Німеччини та зайнятися цією справою.

Він заявив, що особи, які стоять за цим інцидентом, повинні володіти високим рівнем технічних знань та досвідом роботи з вибуховими речовинами. Це свідчить проти "аматорського підходу", зазначив Добріндт.

"Ми маємо справу з професійним сценарієм гібридної загрози", – додав він.

За словами міністра, виявлення озброєного дрона в німецькому аеропорту є новою загрозою.

"Випадки виявлення дронів та загрози з їхнього боку, зокрема в гібридному контексті, нам вже відомі з минулого", – сказав Добріндт. "Те, що дрон, озброєний вибухівкою, опинився в аеропорту, є новим сценарієм", – додав він.

"Усі спекуляції, що зараз точаться щодо вибухових речовин, конструкції, самого дрона, його походження та, звісно, того, хто за цим стоїть, – тепер є частиною розслідування", – зазначив Добріндт.

Міністр внутрішніх справ заявив: "Було б недалекоглядно вважати, що з цією формою загрози, яка об’єктивно існує, можна боротися або протидіяти їй за допомогою простих заходів".

"Ми маємо справу з протистоянням, до якого можуть бути залучені й іноземні держави. Це також стане предметом розслідування", – додав він.

У червні Добріндт створив так званий Об’єднаний центр протидії гібридним загрозам, оскільки Німеччина перебуває в стані підвищеної готовності до шпигунства, диверсій та дезінформації, зокрема з боку Росії.

"Те, що відбувається зараз, також свідчить про те, що зроблена кілька місяців тому оцінка про високий рівень небезпеки була виправданою", – додав Добріндт.

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в німецькому аеропорту було виявлено дрон, який був оснащений вибухівкою та детонатором. Видання Die Zeit повідомило, що йдеться про літак "Антонов", який, імовірно, належить українським ВПС.

У НАТО "Європейській правді" заявили, що проінформовані про інцидент.

Німецька поліція залучила до вилучення дрона робота-сапера.