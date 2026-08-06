В Германии продолжаются поиски обломков ещё одного дрона в аэропорту Лейпцига

Министр внутренних дел немецкой земли Саксония Армин Шустер заявил, что в аэропорту Лейпцига продолжаются поиски обломков, возможно, второго дрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Дрон, оснащенный взрывным устройством, был обнаружен на южной взлетно-посадочной полосе в ночь на среду. По данным источников в службах безопасности, он находился вблизи украинского транспортного самолета "Ан-124".

Второй, вероятно, неидентифицированный летающий объект столкнулся с грузовым самолетом после того, как последний прервал посадку из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.

По сообщениям, после приземления в Ганновере на грузовом самолете были обнаружены незначительные повреждения. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер заявил, что продолжаются поиски обломков возможного второго дрона.

По словам представителя Управления криминальной полиции земли Саксонии, поиск второго неидентифицированного объекта должен возобновиться в четверг утром.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига означает "новый уровень опасности" для страны и рассматривается как "сценарий гибридной угрозы".

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в немецком аэропорту был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Издание Die Zeit сообщило, что речь идет о самолете "Антонов", который, предположительно, принадлежит украинским ВВС.

В НАТО "Европейской правде" заявили, что проинформированы об инциденте.

Немецкая полиция привлекла к изъятию дрона робота-сапера.