Axios: Трамп зважує обмежені удари по Ірану для припинення атак в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

За даними американських посадовців, з якими поспілкувався портал, Трамп та його найближчі помічники розглядають можливість проведення обмежених ударів у Ормузькій протоці з метою не дати Ірану відновити свої радіолокаційні та ракетні можливості для ударів по кораблях.

Цей план, розроблений протягом минулого тижня Центральним командуванням США (CENTCOM) та підтриманий міністром оборони Пітом Гегсетом, не був схвалений Трампом до початку обміну ударами з Іраном, що відбувся минулими вихідними.

Джерела розповіли, що у CENTCOM занепокоїлися спробами Ірану відновити свої радіолокаційні, протиповітряні та протикорабельні ракетні можливості в протоці для більш точного ураження суден.

Одним з інцидентів, що викликали занепокоєння останніми днями, став запуск іранської зенітної ракети в бік американського винищувача F-35, який забезпечував прикриття суднам у протоці, повідомив американський посадовець.

Хоча ракета не наблизилася настільки, щоб становити загрозу, це стало сигналом того, що Іран намагається відновити свій військовий потенціал, сказав співрозмовник.

Останніми днями CENTCOM повідомив Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Дену Кейну та Білому дому, що військовим, можливо, доведеться періодично завдавати ударів по Ірану, щоб щодня відносно безпечно виводити з Перської затоки десятки нафтових танкерів.

Посадовці заявили, що минулого тижня Білий дім схилявся до того, щоб не схвалювати ці удари, аби уникнути ескалації конфлікту з Іраном.

Однак ракетні удари Ірану по американських базах у Йорданії, здійснені в неділю, можуть змусити Трампа змінити своє рішення.

Сам Трамп нещодавно говорив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.