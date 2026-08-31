Трамп пообіцяв Ірану відповідь після удару по базах США в Йорданії

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв відповідь США Ірану після того, як Тегеран завдав удару по американських базах у Йорданії.

Про це він сказав у коментарі Fox News, пише "Європейська правда".

Американський президент заявив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.

"Ми жорстко по них вдаримо. Відповідь буде", – запевнив Трамп.

У неділю США здійснили свою першу за понад місяць атаку на Іран, завдавши удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак. Іран у відповідь атакував американські військові об'єкти на базах в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії.

Трамп заявив, що всі іранські ракети були перехоплені американськими системами протиповітряної оборони, за винятком однієї.

Також Трамп опублікував у своїй соцмережі згенероване штучним інтелектом відео з "ударами по острову Харг", який має ключове значення для енергетичного експорту Ірану.

Харг вже не вперше за час кампанії Трампа проти Ірану стає об’єктом його погроз. Неофіційно повідомляли, що американський президент розглядав захоплення острова як один з варіантів розширення війни, проте досі ці ідеї та погрози не отримали продовження.