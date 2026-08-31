США та Іран після місяця перерви обмінялись новими ударами

Ввечері у неділю та вночі у понеділок 31 серпня Сполучені Штати та Іран обмінялись новими ударами, що поновило бойові дії після понад місяця перерви.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

США та Іран завдали взаємних ударів. Американські військові вдарили по кількох іранських пускових установках на острові Ларак, які, як стверджують, готувалися почати дистанційне мінування Ормузької протоки.

"Іран створив загрозу, і військові США усунули її задля захисту цивільних моряків, торгового мореплавства і вільного потоку світової торгівлі", – заявили у Центральному командуванні США.

Іран у відповідь вдарив по двох авіабазах США на території Йорданії. У Корпусі вартових ісламської революції назвали американські удари "смертельною помилкою".

Цьому передували твердження президента США Дональда Трампа, що Ормузька протока вже "вільна від мін" та анонси щодо посилення економічного тиску на Іран.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю заявив, що невдовзі відомство оголосить нові вторинні економічні санкції проти Ірану, що будуть зосереджені передусім на фінансових установах.

Після звісток про поновлення ударів ціни на нафту Brent зросли на 2,8%, до 90,57 долара за барель, на американську US crude – на 2,7% до 85,64 долара за барель.