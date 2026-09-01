Axios: Трамп думает над ограниченными ударами по Ирану для прекращения атак в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

По данным американских чиновников, с которыми пообщался портал, Трамп и его ближайшие помощники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе с целью не дать Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для ударов по кораблям.

Этот план, разработанный на прошлой неделе Центральным командованием США (CENTCOM) и поддержанный министром обороны Питом Хегсетом, не был одобрен Трампом до начала обмена ударами с Ираном, который произошел в минувшие выходные.

Источники сообщили, что в CENTCOM обеспокоены попытками Ирана восстановить свои радиолокационные, противовоздушные и противокорабельные ракетные возможности в проливе для более точного поражения судов.

Одним из инцидентов, вызвавших беспокойство в последние дни, стал запуск иранской зенитной ракеты в сторону американского истребителя F-35, который обеспечивал прикрытие судам в проливе, сообщил американский чиновник.

Хотя ракета не приблизилась настолько, чтобы представлять угрозу, это стало сигналом того, что Иран пытается восстановить свой военный потенциал, сказал собеседник.

В последние дни CENTCOM сообщил Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну и Белому дому, что военным, возможно, придется периодически наносить удары по Ирану, чтобы ежедневно относительно безопасно выводить из Персидского залива десятки нефтяных танкеров.

Чиновники заявили, что на прошлой неделе Белый дом склонялся к тому, чтобы не одобрять эти удары, с целью избежать эскалации конфликта с Ираном.

Однако ракетные удары Ирана по американским базам в Иордании, нанесенные в воскресенье, могут заставить Трампа изменить свое решение.

Сам Трамп недавно заявил, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.