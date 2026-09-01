Мерц виключив можливість співпраці з "Лівими" після виборів у Саксонії-Ангальт

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечив можливість формування уряду за участі партії "Ліві" після виборів у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Про це Мерц сказав в інтерв’ю Magdeburger Volksstimme, передає "Європейська правда".

Німецький канцлер повторив позицію свого блоку ХДС/ХСС не співпрацювати з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" та ультралівою політсилою.

"Між "АдН" та Лівою партією, а також ХДС/ХСС існують такі фундаментальні розбіжності, що про співпрацю не може бути й мови…Суть співпраці полягає в участі в уряді та розробці урядової програми. Я не бачу цього ані з "АдН", ані з Лівою партією", – наголосив Мерц.

У неділю, 6 вересня, в Саксонії-Ангальт відбудуться вибори до земельного парламенту. Партія "АдН" зі своїм головним кандидатом Ульріхом Зігмундом посідає перше місце в опитуваннях – зі значним відривом від ХДС на чолі зі Свеном Шульце. Ультраправа партія може вперше в історії федеральної землі здобути абсолютну більшість і призначити прем’єр-міністра.

Такі прогнози можуть спонукати ХДС шукати способи сформувати коаліцію, яка б змогла перевершити "АдН", і для цього розглянути варіант співпраці з "Лівими".

Однак для ХДС діє рішення федерального з’їзду партії від 2018 року, яке відкидає "коаліції та подібні форми співпраці" з "Альтернативою для Німеччини" або "Лівими". Попри це у Тюрингії та Саксонії уряди цих земель спираються на моделі, за якими більшість у парламенті регулярно формується за допомогою Лівої партії. Проте політики "Лівих" не входять до складу урядів.

Неофіційно повідомляли, що у політичних колах Німеччини мають кілька ідей стримування негативних наслідків та ризиків у разі перемоги "АдН" у Саксонії-Ангальт.

Читайте також: "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.