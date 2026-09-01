Мерц исключил возможность сотрудничества с "Левыми" после выборов в Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность формирования правительства с участием партии "Левые" после выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Об этом Мерц заявил в интервью Magdeburger Volksstimme, передает "Европейская правда".

Немецкий канцлер подтвердил позицию своего блока ХДС/ХСС не сотрудничать ни с ультраправой "Альтернативой для Германии", ни с ультралевой политической силой.

"Между "АдГ" и Левой партией, а также ХДС/ХСС существуют настолько фундаментальные разногласия, что о сотрудничестве не может быть и речи… Суть сотрудничества заключается в участии в правительстве и разработке правительственной программы. Я не вижу этого ни с "АдГ", ни с Левой партией", – подчеркнул Мерц.

В воскресенье, 6 сентября, в Саксонии-Анхальт состоятся выборы в земельный парламент. Партия "АдГ" со своим главным кандидатом Ульрихом Зигмундом занимает первое место в опросах – со значительным отрывом от ХДС во главе со Свеном Шульце. Ультраправая партия может впервые в истории федеральной земли получить абсолютное большинство и назначить премьер-министра.

Такие прогнозы могут подтолкнуть ХДС к поиску способов сформировать коалицию, которая смогла бы превзойти "АдГ", и для этого рассмотреть вариант сотрудничества с "Левыми".

Однако для ХДС действует решение федерального съезда партии от 2018 года, которое отвергает "коалиции и подобные формы сотрудничества" с "Альтернативой для Германии" или "Левыми". Несмотря на это, в Тюрингии и Саксонии правительства этих земель опираются на модели, при которых большинство в парламенте регулярно формируется с помощью Левой партии. Однако политики "Левых" не входят в состав правительств.

Неофициально сообщалось, что в политических кругах Германии есть несколько идей по сдерживанию негативных последствий и рисков в случае победы "АдГ" в Саксонии-Анхальт.

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