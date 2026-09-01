В ЕС напомнили, что помощь на 90 млрд евро покроет лишь две трети нужд Украины в 2026–2027 годах

Заём от Евросоюзу Украине на общую сумму 90 млрд евро в 2026–2027 годах предусматривал покрытие двух третей потребностей Украины, и в настоящее время ЕС сосредоточен на выплатах в рамках этого займа.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о перспективах покрытия дефицита оборонного бюджета Украины.

ЕС продолжает выплаты в рамках двухлетнего займа на сумму 90 млрд евро, который должен покрыть две трети бюджетных и военных потребностей Украины, напомнили в Еврокомиссии.

"Когда мы предложили ссуду для Украины в размере 90 миллиардов евро, идея заключалась… в том, чтобы она покрыла бюджетные и оборонные потребности на 2026–2027 годы – две трети этих потребностей. Именно таким был расчет: она должна была покрыть две трети потребностей Украины в этих сферах в течение двух лет", – напомнила Пиньо.

Она констатировала, что "остается одна треть, которую ЕС покрыть не может и для которой мы призвали наших партнеров подключиться и присоединиться".

Главный пресс-секретарь ЕК также напомнила, что "эти выплаты связаны с реформами, которые внедряются в Украине", что является "критически важным аспектом"

"Мы очень хорошо продвигаемся с выплатами на основании запросов Украины, которые сейчас оцениваются, но они, опять же, связаны с реформами, которые постепенно внедряются. Такой план выплат уже сам по себе является чрезвычайно амбициозным", – заявила она.

"Мы очень хорошо знаем, что у Украины очень, очень значительные потребности, чтобы быть способной сдерживать дальнейшую агрессию. Мы сейчас сосредоточены, как я уже сказала, на том, что уже является очень амбициозным планом выплат. И на данный момент именно на этом сосредоточено наше внимание", – подчеркнула Паула Пиньо.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в ЕС заявили, что Украина не направляла Европейской комиссии формального запроса относительно досрочных выплат в 2026 году части кредита в 90 млрд евро, предусмотренной на 2027 год, с целью покрытия 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины в текущем году.

24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.

"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.

В свою очередь Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году на покрытие бюджетных потребностей.