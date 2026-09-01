ЗМІ: у Німеччині намагались нашкодити найбільшій електростанції землі Бранденбург

У Німеччині у вівторок стався інцидент на підстанції Турнов/Прайлак, яка розподіляє електроенергію з вугільної електростанції Єншвальде на півдні землі Бранденбург.

Це підтвердили газеті Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) джерела зі служб безпеки та компанії, повідомляє "Європейська правда".

За даними цих джерел, рятувальники виявили та знешкодили на місці події кілька пристроїв для запуску ракет. MAZ отримала фотографію, на якій, як стверджується, зображено один із таких пристроїв незрозумілої, ймовірно саморобної, конструкції. Також повідомляється, що підстанція зазнала влучань не один раз.

Ймовірно, метою зловмисників було спричинити масштабне відключення електроенергії на сусідній вугільній електростанції, яка є найбільшою у землі Бранденбург. Згідно з попередніми висновками, цього не сталося.

У відповідь на запит оператор мережі 50Hertz заявив: "Сьогодні вранці невідомі зловмисники, ймовірно, завдали пошкоджень кільком лініям у передавальній мережі 50Hertz". Сталося "короткочасне переривання подачі електроенергії". Однак наразі всі лінії знову працюють. Загальне електропостачання на цей момент не порушено.

"50Hertz тісно співпрацює з відповідними органами безпеки для з’ясування обставин", – зазначила речниця компанії. Вона також звернулася до громадськості: "Просимо всіх мешканців у межах усієї зони покриття мережі бути особливо пильними. Будь ласка, повідомляйте поліцію про будь-яких підозрілих осіб або інциденти".

Поліція, судячи з усього, ще не підтвердила напад з використанням ракет. Речниця повідомила телеканалу n-tv, що поблизу підстанції в цьому районі було виявлено кілька так званих саморобних вибухових та запалювальних пристроїв після того, як вранці спочатку надійшло повідомлення про можливий випадок пошкодження майна.

За даними поліції, населення не відчуло наслідків інциденту.

Розслідування перейшло до Управління кримінальної поліції землі Бранденбург.

Буровугільна електростанція в Єншвальде є найбільшою в землі. Вона не лише постачає електроенергію в мережу, а й забезпечує теплом себе і міста Котбус та Пайц. Компанія вказує, що поточна встановлена потужність становить 1500 мегават.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.