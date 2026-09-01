СМИ: в Германии пытались навредить крупнейшей электростанции земли Бранденбург

Во вторник в Германии произошел инцидент на подстанции Турнов/Прайлак, которая распределяет электроэнергию с угольной электростанции Йеншвальде на юге земли Бранденбург.

Это подтвердили газете Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) источники из служб безопасности и компании, сообщает "Европейская правда".

По данным этих источников, спасатели обнаружили и обезвредили на месте происшествия несколько устройств для запуска ракет. MAZ получила фотографию, на которой, как утверждается, запечатлено одно из таких устройств непонятной, вероятно самодельной, конструкции. Также сообщается, что подстанция подвергалась обстрелу не один раз.

Вероятно, целью злоумышленников было вызвать масштабное отключение электроэнергии на соседней угольной электростанции, которая является самой большой в земле Бранденбург. Согласно предварительным выводам, этого не произошло.

В ответ на запрос оператор сети 50Hertz заявил: "Сегодня утром неизвестные злоумышленники, вероятно, нанесли повреждения нескольким линиям в передающей сети 50Hertz". Произошло "кратковременное прерывание подачи электроэнергии". Однако в настоящее время все линии снова работают. Общее электроснабжение на данный момент не нарушено.

"50Hertz тесно сотрудничает с соответствующими органами безопасности для выяснения обстоятельств", – отметила пресс-секретарь компании. Она также обратилась к общественности: "Просим всех жителей в пределах всей зоны покрытия сети быть особенно бдительными. Пожалуйста, сообщайте в полицию о любых подозрительных лицах или инцидентах".

Полиция, судя по всему, пока не подтвердила нападение с использованием ракет. Пресс-секретарь сообщила телеканалу n-tv, что вблизи подстанции в этом районе было обнаружено несколько так называемых самодельных взрывных и зажигательных устройств после того, как утром сначала поступило сообщение о возможном случае повреждения имущества.

По данным полиции, население не ощутило последствий инцидента.

Расследование передано в Управление уголовной полиции земли Бранденбург.

Буроугольная электростанция в Йеншвальде является крупнейшей в земле. Она не только поставляет электроэнергию в сеть, но и обеспечивает теплом себя, а также города Котбус и Пайц. Компания указывает, что текущая установленная мощность составляет 1500 мегаватт.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.