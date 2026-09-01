Що задумав проросійський Фіцо через ризик втрати влади у Словаччини та чи реалізує свій план

У Словаччині хочуть запровадити норму про можливість дострокового припинення роботи парламенту через референдум, скликаний за громадською ініціативою.

Ця ініціатива надходить не від опозиції, що було б логічним, а від чинного уряду. І це не випадково, адже такі конституційні зміни – важлива складова плану прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про те, що задумав проросійський очільник словацького уряду і що може завадити йому реалізувати свій план, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Що задумав проросійський Фіцо на тлі ризику втрати влади у Словаччини та чи реалізує свій план. Далі – стислий її виклад.

26 серпня уряд Роберта Фіцо схвалив законопроєкт, який, у разі його схвалення парламентом, дозволить достроково розпускати парламент і без розвалу коаліції.

Йдеться про ще один механізм організації перевиборів парламенту – через народну ініціативу.

Відповідно до словацького законодавства, для оголошення загальнонаціонального референдуму необхідно зібрати підписи щонайменше 350 тисяч громадян, які мають право голосу на парламентських виборах. Тепер до питань, які на нього можна виносити, пропонують додати дострокове припинення повноваження парламенту.

Запропоновані зміни передбачають суворі умови розпуску парламенту за народною ініціативою.

Формально в уряді оголосили, що ініціатива є виконанням передвиборчої обіцянки Роберта Фіцо. І це так.

Та чому лише зараз раптом згадали про неї?

Жодне із соціологічних опитувань не дає шансів нинішній коаліції зберегти парламентську більшість після нових виборів.

Вперше за свою політичну кар'єру Фіцо вкрай обмежений у можливостях наростити собі рейтинг завдяки соціальним ініціативам. Насамперед через проблеми з бюджетом, що не дає змоги різко збільшити перед виборами соціальні виплати.

Тож все виглядає так, що після наступних виборів у жовтні 2027-го Роберту Фіцо все ж доведеться залишити прем’єрську посаду. А також втратити імунітет, ризикуючи опинитися під кримінальним переслідуванням.

Адже щодо нього є ціла низка заморожених справ.

У разі ухвалення змін можливість проведення референдуму про розпуск парламенту має з’явитися вже за пів року після початку його роботи – тобто в середині 2028-го.

Або – дочекатися президентських виборів, які мають відбутися в першій половині 2029 року.

Річ у тім, що референдум не можна проводити в останні пів року каденції президента. Отже, на початку 2029-го ця можливість на пів року зникне – і знову з'явиться у другому півріччі.

Ймовірно, Фіцо розраховує, що до президентських виборів коаліція майже напевно підійде з падінням підтримки.

Немає сумнівів, що в нинішній опозиції чудово розуміють план Фіцо.

А зважаючи на те, що йдеться про конституційні зміни, реалізувати цей план буде неможливо принаймні без частини опозиційних голосів.

"Якби наступні парламентські вибори були би за два-три роки, в опозиції був би інтерес підтримати ці зміни. Проте до виборів лише рік, тож опозиція від цих змін нічого не виграє, але може в перспективі втратити", – пояснює аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба.

Він прогнозує, що опозиція, чи принаймні більшість опозиційних сил, не стануть підтримувати запропоновані урядом конституційні зміни.

Проте у Фіцо вже є досвід залучення окремих опозиційних депутатів для досягнення конституційної більшості.

Тож питання, чи вдасться Фіцо знову знайти необхідні голоси для конституційних змін, може бути головною інтригою словацької політики наступного року.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Що задумав проросійський Фіцо на тлі ризику втрати влади у Словаччини та чи реалізує свій план.