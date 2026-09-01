Что задумал пророссийский Фицо из-за риска потери власти в Словакии и реализует ли этот план

В Словакии хотят ввести норму о возможности досрочного роспуска парламента посредством референдума, созванного по общественной инициативе.

Эта инициатива исходит не от оппозиции, что было бы логично, а от действующего правительства. И это не случайно, ведь такие конституционные изменения – важная составляющая плана премьер-министра Роберта Фицо.

О том, что задумал пророссийский глава словацкого правительства и что может помешать ему реализовать свой план, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Запасной план Фицо: как премьер Словакии готовится потерять власть и быстро ее вернуть. Далее – краткое изложение статьи.

26 августа правительство Роберта Фицо одобрило законопроект, который, в случае его принятия парламентом, позволит досрочно распускать парламент без распада коалиции.

Речь идет об ещё одном механизме организации перевыборов в парламент – через народную инициативу.

Согласно словацкому законодательству, для объявления общенационального референдума необходимо собрать подписи не менее 350 тысяч граждан, имеющих право голоса на парламентских выборах. Теперь к вопросам, которые можно выносить на референдум, предлагают добавить досрочное прекращение полномочий парламента.

Предлагаемые изменения предусматривают строгие условия роспуска парламента по народной инициативе.

Формально в правительстве объявили, что эта инициатива является выполнением предвыборного обещания Роберта Фицо. И это так.

Но почему только сейчас вдруг вспомнили о нем?

Ни один из социологических опросов не даёт шансов нынешней коалиции сохранить парламентское большинство после новых выборов.

Впервые за свою политическую карьеру Фицо крайне ограничен в возможностях повысить свой рейтинг благодаря социальным инициативам. Прежде всего из-за проблем с бюджетом, которые не позволяют резко увеличить перед выборами социальные выплаты.

Поэтому, судя по всему, после следующих выборов в октябре 2027 года Роберту Фицо всё же придётся покинуть пост премьер-министра. А также лишиться иммунитета, рискуя оказаться под уголовным преследованием.

Ведь в отношении него имеется целый ряд замороженных дел.

В случае принятия поправок возможность проведения референдума о роспуске парламента должна появиться уже через полгода после начала его работы – то есть в середине 2028 года.

Или – дождаться президентских выборов, которые должны состояться в первой половине 2029 года.

Дело в том, что референдум нельзя проводить в последние полгода президентского срока. Таким образом, в начале 2029 года эта возможность на полгода исчезнет – и вновь появится во втором полугодии.

Вероятно, Фицо рассчитывает, что к президентским выборам коалиция почти наверняка подойдет с падением поддержки.

Нет сомнений, что в нынешней оппозиции прекрасно понимают план Фицо.

А учитывая, что речь идет о конституционных изменениях, реализовать этот план будет невозможно, по крайней мере, без части голосов оппозиции.

"Если бы следующие парламентские выборы состоялись через два-три года, у оппозиции был бы интерес поддержать эти изменения. Однако до выборов остался всего год, поэтому оппозиция от этих изменений ничего не выиграет, но может в перспективе потерять", – объясняет аналитик Словацкой ассоциации внешней политики (SFPA) Александр Дулеба.

Он прогнозирует, что оппозиция, или по крайней мере большинство оппозиционных сил, не станут поддерживать предложенные правительством конституционные изменения.

Однако у Фицо уже есть опыт привлечения отдельных оппозиционных депутатов для достижения конституционного большинства.

Поэтому вопрос, удастся ли Фицо вновь найти необходимые голоса для конституционных изменений, может стать главной интригой словацкой политики в следующем году.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Запасной план Фицо: как премьер Словакии готовится потерять власть и быстро ее вернуть.