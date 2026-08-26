У Словаччині хочуть дозволити громадянам розпускати парламент через референдум

Уряд Словаччини схвалив проєкт поправки до конституції, яка передбачає можливість дострокового розпуску Національної ради через референдум.

Про це пише Aktuality, передає "Європейська правда".

Згідно із запропонованими змінами, парламент можна буде розпустити до завершення його конституційного терміну не лише рішенням самих депутатів, а й за результатами народного голосування.

У Міністерстві юстиції, яке подало цю поправку, пояснили, що вона має виконати публічну обіцянку прем’єр-міністра Роберта Фіцо створити механізм, за допомогою якого громадяни зможуть самостійно припинити повноваження парламенту та ініціювати дострокові вибори.

Референдум з питання розпуску Національної ради зможе оголосити президент, якщо відповідну петицію підпишуть щонайменше 350 тисяч громадян, які мають право голосу на парламентських виборах.

При цьому референдум не можна буде проводити протягом перших і останніх шести місяців повноважень парламенту, а також останніх шести місяців каденції президента. Проведення такого голосування також буде неможливим під час війни або воєнного стану.

За одним терміном повноважень парламенту референдум щодо його розпуску можна буде провести лише один раз.

Для розпуску Національної ради буде необхідно, щоб за це проголосували три п’ятих виборців від кількості громадян, які брали участь у попередніх парламентських виборах.

Як зазначається, якщо референдум завершиться рішенням про розпуск парламенту, його голова протягом семи днів має оголосити дострокові вибори.

Вони повинні відбутися не пізніше ніж через 110 днів після оголошення. Якщо спікер не виконає цю вимогу, вибори оголосить президент.

Окрім цього, результати референдуму можна буде оскаржити в Конституційному суді. Відповідну скаргу можна буде подати протягом десяти днів після оголошення результатів. Таке право матимуть щонайменше п’ята частина депутатів парламенту або петиційна комісія, яка ініціювала референдум.

Водночас запропоновані зміни не поширюватимуться на чинний склад парламенту: відповідні положення набудуть чинності лише після завершення терміну повноважень Національної ради, обраної у 2023 році.

Варто зазначити, що з моменту повернення до влади у 2023 році партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до конституції.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.

Лише один із 10 референдумів в історії Словаччини, під час якого у 2003 році голосували щодо вступу країни до Європейського Союзу, був успішним. Інші провалилися через низьку явку.