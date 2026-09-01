Експрем’єр Британії оголосив, що йде з парламенту

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про своє рішення піти у відставку з Палати громад.

Про це він повідомив у мережі X, передає "Європейська правда".

Стармер йде з посади депутата Палати громад від округу Голборн і Сент-Панкрас, яку він обіймав 11 років.

"Для мене було честю та привілеєм представляти найкращий виборчий округ у країні з того часу, як я перейняв цю посаду від великого Френка Добсона 11 років тому", – написав Стармер.

Експрем’єр розповів, що після завершення кар’єри в парламенті планує "зосередитися на інших питаннях: міжнародних справах, зокрема обороні, безпеці, торгівлі та технологіях у світі, що стрімко змінюється". Крім того, Стармер прагне продовжити боротися з насильством проти жінок і дівчат.

Через те що Стармер покидає парламент, Британія буде змушена провести довибори до його округу в центральному Лондоні.

"Тепер розпочнеться процес призначення мого наступника перед довиборами. Хто б не мав щастя стати тут кандидатом від Лейбористської партії, отримає мою повну підтримку та сприяння, і я й надалі надаватиму повну підтримку прем’єр-міністру та цьому уряду лейбористів", – наголосив експрем’єр.

Довибори в окрузі Голборн і Сент-Панкрас можуть послабити лейбористів, якщо до парламенту балотуватиметься Зак Поланскі – доволі популярний лідер Партії зелених.

Нагадаємо, 20 липня Енді Бернем офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

На початку серпня Лейбористська партія Великої Британії вперше за понад рік випередила правопопулістську партію Reform UK Найджела Фараджа в опитуваннях.

Однак того ж місяця британська правопопулістська партія Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж, знову піднялася в лідери у загальнонаціональних рейтингах на тлі перемоги Фараджа на довиборах у Клактоні.