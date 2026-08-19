Ультраправі знову очолили рейтинг партій у Британії

Британська правопопулістська партія Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж, знову піднялася в лідери у загальнонаціональних рейтингах на тлі перемоги Фараджа на довиборах у Клактоні.

Про це свідчить опитування YouGov на замовлення Sky News, пише "Європейська правда".

Як демонструє опитування, Reform UK випередила лейбористів, які були лідерами минулого тижня, набравши 24% проти 22%.

Стрибок консерваторів до позначки у 20% минулого тижня також зник, і цього тижня партія набирає 19%.

Водночас опитування також свідчить, що майже дві третини британців вважають, що парламентське розслідування щодо коштів, які Фарадж отримав до того, як стати депутатом, має бути відновлено після його переобрання. 64% британців вважають правильним продовження розслідування, тоді як 20% – ні.

Більшість прихильників консерваторів (50%), лейбористів (86%), ліберал-демократів (85%) та "Зелених" (82%) вважають правильним відновлення розслідування.

Серед виборців Reform UK продовження розслідування підтримують 27%, 55% виступають проти.

Як зазначається, 16 та 17 серпня було опитано загалом 2441 британця.

Як відомо, 14 серпня лідер партії Reform UK Найджел Фарадж відновив своє місце в парламенті на виборах, які він ініціював, щоб зміцнити свої позиції на тлі звинувачень у фінансових порушеннях.

Представники ключових британських партій не брали участі у довиборах в Клактоні, назвавши їх "цирком".

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