Опитування: у Британії лейбористи вперше за понад рік випередили ультраправих

Лейбористська партія Великої Британії вперше за понад рік випередила правопопулістську партію Reform UK Найджела Фараджа.

Про це йдеться в опитуванні JL Partners, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Це сталося після того, як новий лідер лейбористів Енді Бернем змінив Кіра Стармера на посаді прем’єра та почав оголошувати низку нових політичних ініціатив.

Дані опитування свідчать, що якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, за Лейбористську партію проголосували б 27% виборців, а за Reform UK – 25%.

Також у разі прямого вибору прем’єр-міністра 53% опитаних заявили, що надали б перевагу Бернему, тоді як Фараджа підтримали б 24%, а ще 23% не визначилися.

Це перший випадок із березня 2025 року, коли лейбористи випередили партію Фараджа в опитуваннях JL Partners. Також це найкращий результат партії з листопада 2024 року.

Покращення позицій лейбористів пов’язують із діяльністю Енді Бернема після його приходу до влади 20 липня. Новий прем’єр оголосив про низку ініціатив, зокрема зниження ПДВ на рахунки за електроенергію, відкриття представництва уряду на Даунінг-стріт у Манчестері та передачу частини податкових надходжень регіональним мерам Англії.

Водночас позиції Фараджа та його партії послабилися на тлі уваги до фінансових питань партії та самого політика.

Опитування JL Partners проводилося серед 2048 респондентів у період з 1 по 3 серпня.

Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Він вже оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді. Також він натякнув на можливість видобутку нафти та газу в Північному морі – крок, до якого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.

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