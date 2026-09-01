Экс-премьер Британии объявил об уходе из парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своём решении уйти в отставку из Палаты общин.

Об этом он сообщил в сети X, передаёт "Европейская правда".

Стармер уходит с поста депутата Палаты общин от округа Холборн и Сент-Панкрас, который он занимал 11 лет.

"Для меня было честью и привилегией представлять лучший избирательный округ в стране с тех пор, как я принял эту должность от великого Фрэнка Добсона 11 лет назад", – написал Стармер.

Экс-премьер рассказал, что после завершения карьеры в парламенте планирует "сосредоточиться на других вопросах: международных делах, в частности обороне, безопасности, торговле и технологиях в стремительно меняющемся мире". Кроме того, Стармер намерен продолжить борьбу с насилием в отношении женщин и девочек.

Поскольку Стармер покидает парламент, Великобритания будет вынуждена провести досрочные выборы в его округе в центре Лондона.

"Теперь начнётся процесс назначения моего преемника перед довыборами. Кто бы ни имел счастье стать здесь кандидатом от Лейбористской партии, он получит мою полную поддержку и содействие, и я и впредь буду оказывать полную поддержку премьер-министру и этому лейбористскому правительству", – подчеркнул экс-премьер.

Довыборы в округе Холборн и Сент-Панкрас могут ослабить позиции лейбористов, если в парламент будет баллотироваться Зак Полански – довольно популярный лидер Партии зеленых.

Напомним, 20 июля Энди Бернем официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

В начале августа Лейбористская партия Великобритании впервые более чем за год опередила правопопулистскую партию Reform UK Найджела Фараджа в опросах.

Однако в том же месяце британская правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, снова вышла в лидеры в общенациональных рейтингах на фоне победы Фараджа на довыборах в Клактоне.