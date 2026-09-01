Каллас створить групу з питань обороноздатності ЄС за участю України

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у вівторок оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Про це вона сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Завданням групи, за словами Каллас, буде "по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози" для Європейського Союзу.

Робота групи має розпочатися наступного тижня. До її складу увійдуть колишні політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також з Великої Британії та України.

Група має зосередитися на викликах, які стоять перед ЄС в умовах тиску США, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Каллас пояснила, що залучила колишніх високопосадовців, тому що вони "можуть говорити те, чого ми як інституції не можемо".

"Нам не потрібно дублювати можливості США, оскільки ми маємо зосередитися переважно на обороні європейської території, але ми маємо використовувати наші унікальні сильні сторони, а їх є чимало – зокрема інноваційні оборонні галузі, які ми маємо в Європі, а також залучити до обговорення багатий оперативний та інноваційний досвід України", – заявила дипломатка.

"Тому я прошу цю групу кинути виклик традиційному мисленню і дивитися далі, ніж просто робити те саме, але в більшому обсязі. Отже, це завдання полягає в тому, щоб визначити, що Європі потрібно робити інакше, щоб мати змогу захищатися ефективніше, швидше та розумніше", – додала Каллас.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті

Повідомляється, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі, який планується завершити до 6 листопада, створить щонайменше чотири варіанти дій для міністра оборони США Піта Гегсета.

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