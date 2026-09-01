Каллас создаст группу по вопросам обороноспособности ЕС с участием Украины

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас во вторник объявила о создании группы высокого уровня, в состав которой войдут бывшие политические и военные лидеры европейских стран, а также Украины, которые будут заниматься вопросами обороноспособности блока.

Об этом она заявила перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

Задачей группы, по словам Каллас, будет "по-новому взглянуть на то, как реагировать на текущие и все более реальные военные угрозы" для Европейского Союза.

Работа группы должна начаться на следующей неделе. В ее состав войдут бывшие политические и военные лидеры из нескольких стран ЕС, а также из Великобритании и Украины.

Группа должна сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС в условиях давления со стороны США, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Каллас пояснила, что привлекла бывших высокопоставленных чиновников, поскольку они "могут говорить то, чего мы как институты не можем".

"Нам не нужно дублировать возможности США, поскольку мы должны сосредоточиться преимущественно на обороне европейской территории, но мы должны использовать наши уникальные сильные стороны, а их немало – в частности, инновационные оборонные отрасли, которые у нас есть в Европе, а также привлечь к обсуждению богатый оперативный и инновационный опыт Украины", – заявила дипломатка.

"Поэтому я прошу эту группу бросить вызов традиционному мышлению и смотреть дальше, чем просто делать то же самое, но в большем объеме. Итак, эта задача заключается в том, чтобы определить, что Европе нужно делать по-другому, чтобы иметь возможность защищаться эффективнее, быстрее и разумнее", – добавила Каллас.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению войск на континенте

Сообщается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе, который планируется завершить к 6 ноября, создаст как минимум четыре варианта действий для министра обороны США Пита Хегсета.

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