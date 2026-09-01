Німеччина відкриє меморіал у пам’ять польських жертв Другої світової війни

Німецький уряд планує спорудити меморіал у пам’ять про польських жертв Другої світової війни, який буде розташований у центрі Берліна.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

В уряді Німеччини нагадали про те, що 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вторглася до Польщі.

"На згадку про мільйони жертв німецької агресії та окупації в центрі Берліна буде споруджено постійний меморіал польським жертвам Другої світової війни та німецької окупації Польщі в 1939–1945 роках, як це було затверджено німецьким Бундестагом", – зазначили у заяві.

Наразі триває конкурс на найкращий проєкт, який у грудні 2026 року визначить журі.

Як зазначається, меморіал планують збудувати на території колишнього оперного театру "Кролл", неподалік Бундестагу.

Ще в червні 2025 року там у присутності урядового уповноваженого з питань культури та ЗМІ Вольфрама Ваймера було відкрито тимчасовий меморіал жертвам німецької окупації Польщі, створений за ініціативою Німецько-польського інституту.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, яких було вбито, вигнано з домівок та позбавлено батьківщини. Ми зобов’язані перед ними та їхніми нащадками пам’ятати про польських жертв німецької агресії. Адже лише завдяки живій пам’яті та послідовному усвідомленню німецьких злочинів ми можемо вчитися на нашій історії та брати на себе відповідальність за майбутнє", – заявив Ваймер.

Цього ж дня президент Польщі Кароль Навроцький накинувся з критикою на Німеччину і повторив вимогу щодо виплати репарацій.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Зі зміною влади Варшава не відмовилася від ідеї про компенсації. Прем’єр Дональд Туск закликав Берлін "поквапитися", щоб досі живі постраждалі застали цей жест справедливості.