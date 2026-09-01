Германия откроет мемориал в память о польских жертвах Второй мировой войны

Правительство Германии планирует построить мемориал в память о польских жертвах Второй мировой войны, который будет расположен в центре Берлина.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В правительстве Германии напомнили о том, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу.

"В память о миллионах жертв немецкой агрессии и оккупации в центре Берлина будет возведён постоянный мемориал польским жертвам Второй мировой войны и немецкой оккупации Польши в 1939–1945 годах, как это было утверждено немецким Бундестагом", – отмечается в заявлении.

В настоящее время проходит конкурс на лучший проект, который в декабре 2026 года рассмотрит жюри.

Как отмечается, мемориал планируется построить на территории бывшего оперного театра "Кролл", недалеко от Бундестага.

Еще в июне 2025 года там в присутствии правительственного уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Вольфрама Ваймера был открыт временный мемориал жертвам немецкой оккупации Польши, созданный по инициативе Немецко-польского института.

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, которые были убиты, изгнаны из своих домов и лишены родины. Мы обязаны перед ними и их потомками помнить о польских жертвах немецкой агрессии. Ведь только благодаря живой памяти и последовательному осознанию немецких преступлений мы можем извлекать уроки из нашей истории и брать на себя ответственность за будущее", – заявил Ваймер.

В тот же день президент Польши Кароль Навроцкий обрушился с критикой на Германию и повторил требование о выплате репараций.

Напомним, что Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Со сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы еще живые пострадавшие застали этот жест справедливости.