Німеччина депортувала 23 громадян Афганістану до Кабула

Федеральна поліція Німеччини у вівторок депортувала 23 громадян Афганістану до їхньої країни походження.

Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".

Депортація з аеропорту "Лейпциг/Галле" до Кабула розпочалася вранці 25 серпня. Німецькі офіцери супроводжували 23 афганських чоловіків на чартерному рейсі до столиці Афганістану.

Ця чергова депортація відбувається за новою схемою. Німецький уряд раніше повідомляв, що віднедавна країна депортуватиме до Афганістану не лише засуджених злочинців, а й осіб, які перебувають в Німеччині нелегально. Чи є афганці, яких перевезли до Кабула у вівторок, засудженими злочинцями, невідомо.

Наприкінці липня Німеччина депортувала 31 громадянина Афганістану; серед депортованих була особа без судимостей – вперше з моменту повернення "Талібану" до влади в Кабулі.

Тоді німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт анонсував, що випадки депортацій незасуджених осіб до Афганістану триватимуть і надалі.

Депортації до Афганістану після захоплення влади радикальним ісламістським режимом "Талібан" у 2021 році залишаються суперечливими, враховуючи занепокоєння щодо прав людини та ставлення до репатріантів. З моменту відновлення депортацій у 2024 році Німеччина повернула до країни понад 200 осіб. За даними правозахисної групи Amnesty International, щонайменше одна людина загинула в Афганістані після повернення.

В лютому Німеччина депортувала 20 осіб до Афганістану в рамках першої партії депортованих, про яку було безпосередньо домовлено з "Талібаном".