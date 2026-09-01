Глава МЗС Німеччини розповів, якою буде реакція на інцидент у Лейпцигу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок пообіцяв виважену реакцію на виявлення дрона з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Берлін ще не назвав офіційно, хто, на його думку, стоїть за інцидентом 4 серпня, хоча широко поширюються припущення, що відповідальність за це несе Росія.

Канцлер Фрідріх Мерц раніше пообіцяв рішучу реакцію, яка, за його словами, координується з союзниками по НАТО та ЄС.

Під час візиту до Алжиру у Вадефуля запитали про те, чи слід Берліну турбуватися щодо можливої відповіді Москви на будь-які потенційні заходи.

У відповідь на це він наголосив, що Берлін не буде реагувати надмірно, але відповість, "коли на нас нападуть".

"Німеччину нічим не залякати, і це й надалі залишатиметься основоположною позицією нашої політики", – заявив Вадефуль.

Міністр додав, що Німеччина "стоїть пліч-о-пліч із нашим українським партнером".

"Росія має знати, що Німеччина є стабілізуючою силою в Європі, яка завжди готова до переговорів, але яку нічим не залякати", – резюмував він.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі має намір публічно оголосити про те, що російські спецслужби причетні до інциденту в Лейпцигу.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.