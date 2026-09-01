Президентка Єврокомісії запевнила Мерца у солідарності ЄС після інциденту в Лейпцигу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася вранці 1 вересня із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо гібридної атаки в аеропорту Лейпцига.

Про це вона повідомила у соцмережах, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн запевнила Мерца, що Європейський Союз повністю солідарний з Німеччиною "у зв’язку з цією атакою з боку Росії".

"Ми збережемо єдність ЄС попри ці ескалаційні та серйозні дії. Уряд Німеччини вжив рішучих заходів. І послання чітке: гібридні атаки не залишаться без чіткої відповіді", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС єдиний у рішучості протистояти російській агресії.

"Ми стримаємо кожного, хто намагатиметься підірвати нашу свободу та безпеку. Росія намагається посіяти недовіру та страх у наших суспільствах. Але їй це не вдасться. І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – акцентувала вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що обговорить це питання із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Це питання, зокрема щодо додаткових санкцій, буде підготовлено міністрами закордонних справ на їхньому майбутньому засіданні під головуванням Ірландії", – додала президентка Єврокомісії.

Цього дня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив відповідь на цю гібридну атаку Росії.