Председатель Еврокомиссии заверила Мерца в солидарности ЕС после инцидента в Лейпциге

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром 1 сентября обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопрос о гибридной атаке в аэропорту Лейпцига.

Об этом она сообщила в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заверила Мерца, что Европейский Союз полностью солидарен с Германией "в связи с этой атакой со стороны России".

"Мы сохраним единство ЕС, несмотря на эти эскалационные и серьезные действия. Правительство Германии приняло решительные меры. И послание ясное: гибридные атаки не останутся без четкого ответа", – подчеркнула она.

Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС единодушен в своей решимости противостоять российской агрессии.

"Мы сдержим каждого, кто попытается подорвать нашу свободу и безопасность. Россия пытается посеять недоверие и страх в наших обществах. Но ей это не удастся. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что обсудит этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Этот вопрос, в частности касающийся дополнительных санкций, будет подготовлен министрами иностранных дел на их предстоящем заседании под председательством Ирландии", – добавила председатель Еврокомиссии.

В этот день министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил ответ на эту гибридную атаку России.