Рютте підтримав Німеччину на тлі гібридної атаки РФ у Лейпцигу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувався із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після того, як Берлін звинуватив Росію у гібридній атаці з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Рютте заявив, що НАТО "висловлює повну солідарність з Німеччиною після російської гібридної атаки, що сталася 4 серпня в Лейпцигу".

"Докази очевидні. І я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО й надалі зміцнюватиме нашу здатність стримувати та захищати всіх членів Альянсу від будь-яких загроз – зокрема від зловмисних дій, подібних до тих, що відбулися в Лейпцигу та в інших місцях на території Альянсу", – наголосив генсек НАТО.

Він зазначив, що спроби Росії залякати, підірвати єдність та готовність підтримувати Україну є "марними і зазнають поразки".

"Наша підтримка України є непохитною, як і наша тверда прихильність до колективної оборони НАТО", – додав Рютте.

Цього дня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив відповідь на цю гібридну атаку Росії.