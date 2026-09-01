Рютте поддержал Германию на фоне гибридной атаки РФ в Лейпциге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после того, как Берлин обвинил Россию в гибридной атаке с использованием дрона со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Рютте заявил, что НАТО "выражает полную солидарность с Германией после российской гибридной атаки, произошедшей 4 августа в Лейпциге".

"Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО и впредь будет укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех членов Альянса от любых угроз – в частности, от злонамеренных действий, подобных тем, что произошли в Лейпциге и в других местах на территории Альянса", – подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что попытки России запугать, подорвать единство и готовность поддерживать Украину "бесполезны и обречены на провал".

"Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша твёрдая приверженность коллективной обороне НАТО", – добавил Рютте.

В этот день министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несёт ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолёта в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил ответ на эту гибридную атаку России.