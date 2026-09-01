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США завдали нових ударів по Ірану

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 20:13 — Уляна Кричковська-Богданова

Американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Як заявили у CENTCOM, ці удари стали відповіддю "нещодавніх спроб КВІР здійснити напади на комерційні судна в Ормузькій протоці", а також "на американських військовослужбовців, розгорнутих у цьому регіоні".

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна. 

Також Трамп нещодавно говорив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.

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США Іран Близький Схід
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