США завдали нових ударів по Ірану

Американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Як заявили у CENTCOM, ці удари стали відповіддю "нещодавніх спроб КВІР здійснити напади на комерційні судна в Ормузькій протоці", а також "на американських військовослужбовців, розгорнутих у цьому регіоні".

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.

Також Трамп нещодавно говорив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.