США завдали нових ударів по Ірану
Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 20:13 —
Американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає "Європейська правда".
Як заявили у CENTCOM, ці удари стали відповіддю "нещодавніх спроб КВІР здійснити напади на комерційні судна в Ормузькій протоці", а також "на американських військовослужбовців, розгорнутих у цьому регіоні".
ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.
Також Трамп нещодавно говорив, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.
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