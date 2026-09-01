США нанесли новые удары по Ирану
Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 20:13 —
Американские вооружённые силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передаёт "Европейская правда".
Как заявили в CENTCOM, эти удары стали ответом на "недавние попытки КВИР совершить нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе", а также "на американских военнослужащих, развернутых в этом регионе".
СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.
Также Трамп недавно заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.
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