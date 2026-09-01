Сибіга у Кишиневі вручив главі МЗС Молдови орден "За заслуги" ІІ ступеня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм у Кишиневі.

Про це повідомило МЗС у вівторок, 1 вересня, передає "Європейська правда".

За словами Сибіги, ця зустріч відбулася дорогою до Ірландії для участі у неформальній зустрічі міністрів Європейського Союзу. Під час неї він вручив своєму молдовському колезі орден "За заслуги" ІІ ступеня, яким його нагородив президент України Володимир Зеленський.

Сибіга зазначив, що ця нагорода є визнанням особистого внеску Попшоя у зміцнення українсько-молдовських відносин та послідовної підтримки Молдовою України.

"Ми високо цінуємо наше тісне партнерство та продовжимо його зміцнювати, зокрема у форматі Одеського трикутника за участю Румунії", – зазначив він.

Сибіга поінформував Попшоя щодо ескалації Росією терору та її нездатність досягти будь-яких результатів на полі бою. Окрім цього, вони поспілкувалися щодо останніх російських ударів по прикордонній інфраструктурі.

"Наші держави мають спільний шлях до Європейського Союзу, і ми сповнені рішучості просуватися ним пліч-о-пліч. Ми готові відкрити всі кластери, що залишилися, та закликаємо держави-члени ЄС діяти. Ми також обговорили спільні кроки для протидії спробам Росії дестабілізувати наші країни та регіон загалом", – додав український міністр.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 вересня російські ударні БпЛА атакували поромний КПП "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

В ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".