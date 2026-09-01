Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією зупинив роботу через удар РФ

У ніч на 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

Про це йдеться у заяві Держприкордонслужби України, повідомляє "Європейська правда".

Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС.

фото: ДПСУ

"Наразі оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску", – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники закликали врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти".

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це був вже третій російський удар по пунктах перетину кордону між Україною і Молдовою за останні два тижні.

Перед тим Росія атакувала сусідній КПП "Табаки".