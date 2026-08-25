Росія атакувала ще один пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Новини — Вівторок, 25 серпня 2026, 09:05 —
Пункт пропуску "Виноградівка – Вулканешти" тимчасово зупинив роботу через наслідки російської атаки.
Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".
Інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешти", розташованого на українсько-молдовському кордоні, було пошкоджено ударними безпілотниками. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні процедури не здійснюються.
Митна служба закликала громадян та перевізників врахувати інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші пункти пропуску.
Варто зазначити, що цей КПП розташований неподалік від пункту пропуску "Табаки", який Росія атакувала минулого тижня.
Унаслідок атаки КПП "Табаки" також призупиняв роботу.