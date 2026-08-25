Росія атакувала ще один пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Пункт пропуску "Виноградівка – Вулканешти" тимчасово зупинив роботу через наслідки російської атаки.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

Інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешти", розташованого на українсько-молдовському кордоні, було пошкоджено ударними безпілотниками. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні процедури не здійснюються.

фото: державна митна служба

Митна служба закликала громадян та перевізників врахувати інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші пункти пропуску.



Варто зазначити, що цей КПП розташований неподалік від пункту пропуску "Табаки", який Росія атакувала минулого тижня.

Унаслідок атаки КПП "Табаки" також призупиняв роботу.