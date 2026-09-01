Сибига в Кишинёве вручил главе МИД Молдовы орден "За заслуги" II степени

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Кишиневе.

Об этом сообщило МИД во вторник, 1 сентября, передает "Европейская правда".

По словам Сибиги, эта встреча состоялась по пути в Ирландию для участия в неформальной встрече министров Европейского Союза. В ходе встречи он вручил своему молдавскому коллеге орден "За заслуги" II степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Сибига отметил, что эта награда является признанием личного вклада Попшоя в укрепление украинско-молдавских отношений и последовательной поддержки Украины со стороны Молдовы.

"Мы высоко ценим наше тесное партнерство и будем продолжать его укреплять, в частности в формате Одесского треугольника с участием Румынии", – отметил он.

Сибига проинформировал Попшоя об эскалации террора со стороны России и её неспособности достичь каких-либо результатов на поле боя. Кроме того, они обсудили последние российские удары по приграничной инфраструктуре.

"Наши страны идут общим путем в Европейский Союз, и мы полны решимости продвигаться по нему плечом к плечу. Мы готовы открыть все оставшиеся кластеры и призываем государства-члены ЕС действовать. Мы также обсудили совместные шаги по противодействию попыткам России дестабилизировать наши страны и регион в целом", – добавил украинский министр.

Напомним, что в ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА атаковали паромный КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

В ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".