В уряді Норвегії доповнили заяву прем'єра про загрозу для літака Зеленського

Посадовці з уряду Норвегії пояснили, що згаданий інцидент з безпілотником над Молдовою – наскільки їм відомо – призвів до затримки літака президента України; невідомо, чи була безпосередня загроза для нього.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Державний секретар при офісі прем’єра Норвегії на запитання журналістів сказав, що згаданий Йонасом Гаром Стьоре інцидент з безпілотником над Молдовою затримав виліт Зеленського, але невідомо, чи була безпосередня загроза для літака українського президента.

"У повітряному просторі над Молдовою була загроза через безпілотник, що затримало виліт Зеленського до Осло. Це загрози, з якими він живе щодня. Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", – прокоментував посадовець.

Міністр фінансів Норвегії, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що про інцидент вони дізнались від Зеленського під час зустрічі увечері 8 вересня.

"Він сказав нам про це минулого вечора, коли ми мали зустріч. Я не можу вдаватися у деталі, але він затримався, були певні загрози для літака. Але я недостатньо знаю про деталі, щоб сказати більше", – зазначив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що у літак президента України і першої леді "ледве не поцілив дрон", коли він вилітав з Молдови до Осло.

Варто зауважити, що приблизно у час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

Міноборони Молдови повідомляло, що попередньо йдеться про БпЛА типу "Шахед". Порушення повітряного простору країни сталося близько 16:20 за місцевим часом.

Згодом повідомляли про падіння якогось безпілотника у полі, його тип не уточнювали.

Цього ж дня Румунія піднімала у повітря винищувачі через ймовірне порушення повітряного простору країни, тимчасово зупиняв роботу аеропорт міста Ясси.