Зеленский встретился с главой МИД Исландии по пути в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский по пути из Норвегии в Канаду встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Встреча главы МИД Исландии и президента Украины состоялась в аэропорту Кефлавика, когда украинский президент направлялся из Норвегии в Канаду.

Во время встречи Зеленский поблагодарил Исландию за всю поддержку и ее активное участие в формате "Украина – страны Северной Европы и Балтии" (NB8).

Как напоминают, с начала полномасштабной войны Исландия выделила 133 миллиона долларов на оборонную и гуманитарную помощь Украине, а также более 24 миллионов долларов на программу PURL.

"Президент проинформировал о потребностях Украины в ходе подготовки к зиме, среди которых главным приоритетом остается укрепление украинской ПВО… Говорили также в целом о безопасности в сфере энергетики и энергетическом сотрудничестве между Украиной и Исландией. Украина рассчитывает на дальнейшие взносы Исландии в Фонд энергетической поддержки", – отмечается в коммюнике.

Уже предоставленное Исландией финансирование используется для закупки когенерационной установки, силовых трансформаторов и другого энергетического оборудования.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в технологической сфере – Зеленский предлагал делиться экспертизой Украины там, где она имеет значительный опыт.

Напомним, во вторник-средуЗеленский с первой леди находились в Норвегии. Основной причиной визита стали похороны короля Харальда V, на которые прибыли многие иностранные гости. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".

От норвежских чиновников стало известно о задержке самолета Зеленского во время его вылета в Норвегию – из-за дронов в воздушном пространстве Молдовы.