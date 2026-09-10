ЗМІ: Єврокомісія перерозподіляє ресурси через "зависоку" швидкість реформ у Молдові

Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов’язане з заявкою України.

Про це пише Euronews, посилаючись на свої джерела у ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Департамент Європейської комісії з питань розширення, який і без того перевантажений одночасним просуванням у кількох країнах-кандидатах, був змушений перенаправити ресурси на ті країни, що демонструють найкращі результати.

"Вражаючі результати Молдови у проведенні реформ на шляху до ЄС дають свої плоди. Я мала плідну телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Василе Тофаном, під час якої ми обговорили наступні кроки на шляху вступу Молдови до ЄС", – написала у X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Україна також просуває свою програму реформ, однак, через військові дії та фінансові труднощі, її темпи залишаються нижчими.

У вівторок, 8 вересня, МВФ опублікував звіт, в якому аналізуються потенційні економічні вигоди від членства в ЄС для країн Західних Балкан та Молдови, за винятком України через її "значно більші розміри та військовий конфлікт, що триває".

Це дисонує з політичною реальністю в Раді ЄС, де процеси вступу України та Молдови залишаються пов’язаними між собою.

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно.

Разом з тим, у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. В інтерв’ю "Європейській правді" у лютому 2026 року Марта Кос заявила, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз’єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ.