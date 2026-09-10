СМИ: Еврокомиссия перераспределяет ресурсы из-за "слишком высоких" темпов реформ в Молдове

Европейская комиссия перераспределяет ресурсы, чтобы не отставать от быстрых темпов реформ в Молдове, хотя вопрос о вступлении этой страны в ЕС политически связан с заявкой Украины.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на свои источники в ЕС, сообщает "Европейская правда".

Департамент Европейской комиссии по вопросам расширения, который и без того перегружен одновременным продвижением в нескольких странах-кандидатах, был вынужден перенаправить ресурсы на те страны, которые демонстрируют наилучшие результаты.

"Впечатляющие результаты Молдовы в проведении реформ на пути в ЕС приносят свои плоды. Я провела плодотворный телефонный разговор с новым премьер-министром Василе Тофаном, в ходе которого мы обсудили следующие шаги на пути вступления Молдовы в ЕС", – написала в X еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Украина также продвигает свою программу реформ, однако из-за военных действий и финансовых трудностей её темпы остаются более низкими.

Во вторник, 8 сентября, МВФ опубликовал отчет, в котором анализируются потенциальные экономические выгоды от членства в ЕС для стран Западных Балкан и Молдовы, за исключением Украины из-за ее "значительно больших размеров и продолжающегося военного конфликта".

Это расходится с политической реальностью в Совете ЕС, где процессы вступления Украины и Молдовы остаются взаимосвязанными.

Напомним, Украина и Молдова совместно подали заявку на вступление в Европейский Союз в конце февраля 2022 года. С тех пор Брюссель в значительной степени рассматривает евроинтеграционные процессы Украины и Молдовы параллельно.

Вместе с тем, в 2025 году в ЕС начали обсуждать возможность разделить переговорные треки Украины и Молдовы. В интервью "Европейской правде" в феврале 2026 года Марта Кос заявила, что в процессе вступления в ЕС Украину и Молдову не будут разъединять, однако это может измениться, если Украина замедлит внедрение необходимых реформ.