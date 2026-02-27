Укр Рус Eng

Кос розповіла, чи можуть роз'єднати Україну і Молдову на шляху до вступу в ЄС

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 17:17 — Сергій Сидоренко, Ірина Кутєлєва

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз’єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ.

Про це єврокомісарка розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Вона нагадала, що Україна і Молдова разом починали свій шлях до членства в ЄС і наразі лишаються разом у цьому процесі.

"А далі – побачимо у той час, коли ви будете впроваджувати реформи. Ви ж знаєте, що вступ до ЄС – це процес, заснований на заслугах. І якщо Україна буде йти до вступу з такою ж швидкістю, як Молдова – то ви залишитеся разом. Якщо ні – то ваші шляхи розійдуться", – зазначила Кос.

На запитання, чи лишатимуться Україна з Молдовою разом за нового підходу у процесі розширення ЄС, Кос відповіла, що це вирішуватиме Єврокомісія з країнами-членами.

"Особисто я вважаю, що серед кандидатів є чотири лідери – це Чорногорія, Албанія, Україна і Молдова", – сказала вона, додавши, що ці країни і мають лишатись разом на шляху до членства.

Водночас Кос вказала, що у процесі вступу Чорногорія та Албанія перебувають набагато далі, ніж Україна.

"Але хоча поки ви відстаєте – не хвилюйтеся, відставання можна надолужити", – запевнила єврокомісарка.

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або згодом читайте текстову версію на сайті.

