Ірландія перегляне правила надання громадянства для обмеження імміграції

Уряд Ірландії схвалив розробку законопроєкту щодо перегляду правил надання громадянства з метою приведення імміграційних вимог у відповідність до вимог інших європейських країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою Міністерства юстиції Ірландії, опублікованою в середу, відповідно до запропонованого законопроєкту більшість заявників повинні будуть проживати в країні протягом восьми років, а не п’яти, як це передбачено зараз, перш ніж подавати заявку на отримання громадянства.

Кандидати також повинні будуть скласти мовні іспити з англійської або ірландської мови.

Уряди по всій Європі розглядають можливість посилення імміграційного контролю, оскільки відчувають тиск з боку ультраправих партій, популярність яких зростає і які розглядають це питання як ключове політичне. Минулого тижня ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" показала свій найкращий результат за всю історію на виборах у федеральній землі, виступивши з передвиборчою програмою, в якій обіцяла обмежити імміграцію.

Тим часом уряд Великої Британії на чолі з Лейбористською партією, перебуваючи під тиском антиімміграційної партії Reform UK, запропонував подвоїти базовий термін отримання постійного проживання з п’яти до десяти років. Згідно з планами, які мають бути втілені восени 2026 року, цей термін буде скорочено для осіб з високим рівнем доходу та тих, хто "робить внесок" у життя місцевої громади.

Новий ірландський план буде винесено на обговорення в парламенті, перш ніж законодавство зможе набути чинності.

"Я несу відповідальність за регулювання міграції в інтересах економічного та соціального добробуту країни. Ці пропозиції не мають на меті обмежити інтеграцію або виключити мігрантів з ірландського суспільства", – зазначив у своїй заяві міністр юстиції Джим О’Каллаган.

Як повідомлялося, правопопулістська партія Vox на тлі міграційної кризи у Сеуті має найбільшу довіру серед іспанців у питанні того, як найкраще впоратись з проблемами міграції.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.