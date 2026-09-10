Ирландия пересмотрит правила обретения гражданства для ограничения иммиграции

Правительство Ирландии одобрило разработку законопроекта о пересмотре правил предоставления гражданства с целью приведения иммиграционных требований в соответствие с требованиями других европейских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Министерства юстиции Ирландии, опубликованному в среду, в соответствии с предложенным законопроектом большинство заявителей должны будут проживать в стране в течение восьми лет, а не пяти, как это предусмотрено сейчас, прежде чем подавать заявление на гражданство.

Кандидаты также должны будут сдать языковые экзамены по английскому или ирландскому языку.

Правительства по всей Европе рассматривают возможность ужесточения иммиграционного контроля, поскольку испытывают давление со стороны ультраправых партий, популярность которых растет и которые рассматривают этот вопрос как ключевой политический. На прошлой неделе ультраправая партия "Альтернатива для Германии" показала свой лучший результат за всю историю на выборах в федеральной земле, выступив с предвыборной программой, в которой обещала ограничить иммиграцию.

Между тем правительство Великобритании во главе с Лейбористской партией, находясь под давлением антииммиграционной партии Reform UK, предложило удвоить базовый срок получения постоянного вида на жительство с пяти до десяти лет. Согласно планам, которые должны быть реализованы осенью 2026 года, этот срок будет сокращен для лиц с высоким уровнем дохода и тех, кто "вносит вклад" в жизнь местного сообщества.

Новый ирландский план будет вынесен на обсуждение в парламенте, прежде чем законодательство сможет вступить в силу.

"Я несу ответственность за регулирование миграции в интересах экономического и социального благосостояния страны. Эти предложения не направлены на то, чтобы ограничить интеграцию или исключить мигрантов из ирландского общества", – отметил в своем заявлении министр юстиции Джим О’Каллаган.

Как сообщалось, правопопулистская партия Vox на фоне миграционного кризиса в Сеуте пользуется наибольшим доверием среди испанцев в вопросе о том, как лучше всего справиться с проблемами миграции.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.